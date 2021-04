In Umbria ricoverati Covid tornano sotto quota 400 (Di giovedì 1 aprile 2021) tornano sotto quota 400 i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, oggi 391, 17 in meno di ieri, 57 dei quali, tre in meno nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021)400 inegli ospedali dell', oggi 391, 17 in meno di ieri, 57 dei quali, tre in meno nelle terapie intensive. Emerge dai dati sul sito della Regione. In ...

Advertising

marcoregni : RT @539th: Umbria 174 vs 113( 1.5x)?? Pcr crescono meno 1.4x?? AR crescono meno 1.2x 3 decessi (0.7% dei ricov) ?? -3 UTI ?? -14 ordinari ?? Ric… - 539th : Umbria 174 vs 113( 1.5x)?? Pcr crescono meno 1.4x?? AR crescono meno 1.2x 3 decessi (0.7% dei ricov) ?? -3 UTI ?? -14 o… - Ansa_Umbria : In Umbria ricoverati Covid tornano sotto quota 400 - Umbria - - manu_etoile : RT @SignorErnesto: @robersperanza , Signor Ministro; Oggi é apparso questo articolo di giornale (allegato) Il Lazio ha 6.46 pazienti ricove… - voltes48 : RT @SignorErnesto: @robersperanza , Signor Ministro; Oggi é apparso questo articolo di giornale (allegato) Il Lazio ha 6.46 pazienti ricove… -