Il regalo inaspettato per Elisabetta Gregoraci: chi è l’ammiratore segreto? (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex gieffina Elisabetta Gregoraci ha ricevuto in regalo 300 rose rosse. Chi sarà l’ammiratore segreto della bella presentatrice? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Un regalo veramente inaspettato quello per l’ex gieffina della quinta edizione del Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci. La presentatrice, che si professa single da quando il suo matrimonio con Flavio Briatore è finito, ha ricevuto in dono ben 300 rose rosse. LEGGI ANCHE—>STEFANIA ORLANDO E IL MARITO VERSO TEMPTATION ISLAND? LE SUE PAROLE Ora è “caccia” al suo ammiratore ... Leggi su formatonews (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex gieffinaha ricevuto in300 rose rosse. Chi saràdella bella presentatrice? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Unveramentequello per l’ex gieffina della quinta edizione del Grande Fratello,. La presentatrice, che si professa single da quando il suo matrimonio con Flavio Briatore è finito, ha ricevuto in dono ben 300 rose rosse. LEGGI ANCHE—>STEFANIA ORLANDO E IL MARITO VERSO TEMPTATION ISLAND? LE SUE PAROLE Ora è “caccia” al suo ammiratore ...

Advertising

GossipItalia3 : “Amici 2021”, sorpresa toccante per Deddy: regalo inaspettato per lui [VIDEO] #gossipitalianews - Ari99____ : @LauraPausini @WARNERMUSICIT Ho dovuto leggere cinque volte prima di capire che non è un sogno!!!???????? Che regalo st… - deviIyeon : CHIARAMELLA BABY MI HA REGALATO IL POLPO EMOTIVO?? grz chiaramella x questo regalo inaspettato ti amo 6 la mia migli… - wxlcometmyworld : RT @Aoo_Saru: Oggi mi è stato fatto un regalo inaspettato!! - Aoo_Saru : Oggi mi è stato fatto un regalo inaspettato!! -