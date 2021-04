I cambiamenti per insegnanti e studenti (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nuovo decreto ha stabilito la riapertura delle scuole, dopo Pasqua, anche in zona rossa. Ecco cosa cambia per docenti e studenti. Scuola: cosa cambia con il nuovo decreto su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Il nuovo decreto ha stabilito la riapertura delle scuole, dopo Pasqua, anche in zona rossa. Ecco cosa cambia per docenti e. Scuola: cosa cambia con il nuovo decreto su Notizie.it.

Advertising

GassmanGassmann : #EarthHour Oggi con @WWFitalia per sollecitare i governi ad agire più incisivamente contro i cambiamenti climatici!… - LookInThyHeart_ : @_Edo_ Scusami, ma cos'è per te il politically correct? Perché per me è qualcosa dietro cui ci si nasconde perché n… - DiegoDiDonato : RT @unimib: #Hanami. Come mai in #Giappone la fioritura è così sentita? Alla luce dei cambiamenti climatici, per quanto ancora potremmo god… - unimib : #Hanami. Come mai in #Giappone la fioritura è così sentita? Alla luce dei cambiamenti climatici, per quanto ancora… - FFFBot1 : RT @EmilioCarelli: Oggi è la Giornata Mondiale di Azione per il Clima indetta dal movimento #FridaysForFuture. La lotta ai cambiamenti clim… -