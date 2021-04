Green passport a New York City: la luce è verde? (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo Israele anche New York sta valutando di ricorrere al Green passport. Si tratta dell’attestato che varrà come lascia passare. Nonostante rimarranno alcune limitazioni, soprattutto nella prima fase. Del resto, la “città che non dormiva mai” è ansiosa di tornare alla propria routine. Che sia una certificazione a permetterlo? New York adotterà il Green passport? Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo Israele anche Newsta valutando di ricorrere al. Si tratta dell’attestato che varrà come lascia passare. Nonostante rimarranno alcune limitazioni, soprattutto nella prima fase. Del resto, la “città che non dormiva mai” è ansiosa di tornare alla propria routine. Che sia una certificazione a permetterlo? Newadotterà il

ladyonorato : In Israele l’iniziativa anti-discriminazione dei locali pubblici per i diritti umani: - israele360 : @Theskeptical_ si. Per gli israeliani che rientrano hanno l'opzione o di covid hotel o braccialetto elettronico ( - LifeJoining : @07Emmedi Questa è la notizia più terribile insieme al green passport quando verrà. In Israele è ancora peggio! Non… - MScrobogna : RT @ladyonorato: In Israele l’iniziativa anti-discriminazione dei locali pubblici per i diritti umani: - GfveGianfra : RT @ladyonorato: In Israele l’iniziativa anti-discriminazione dei locali pubblici per i diritti umani: -