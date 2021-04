Future USA positivi aspettando Wall Street (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo. A fronte della debolezza della ripresa in Europa, su cui pesano i prolungamenti dei lockdown nazionali, oltre Atlantico le prospettive di crescita appaiono lanciate, anche grazie al piano di infrastrutture presentato ieri dall’amministrazione Biden. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,14% a 32.944 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,40% a 3.983 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che aumenta dell’1,08% a 13.231 punti. Molto positivi gli scambi pre-apertura dei titoli tecnologici, e tra questi spiccano le azioni dei produttori di chip, che sono in rialzo a seguito di una revisioni al rialzo sugli utili di Micron (che sale del 5%). (Foto: © Frederic Prochasson 123RF) Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo. A fronte della debolezza della ripresa in Europa, su cui pesano i prolungamenti dei lockdown nazionali, oltre Atlantico le prospettive di crescita appaiono lanciate, anche grazie al piano di infrastrutture presentato ieri dall’amministrazione Biden. Il contratto sul Dow Jones guadagna lo 0,14% a 32.944 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,40% a 3.983 punti. Stessa impostazione per il derivato sul Nasdaq che aumenta dell’1,08% a 13.231 punti. Moltogli scambi pre-apertura dei titoli tecnologici, e tra questi spiccano le azioni dei produttori di chip, che sono in rialzo a seguito di una revisioni al rialzo sugli utili di Micron (che sale del 5%). (Foto: © Frederic Prochasson 123RF)

