Franco “Recovery Plan sfida complessa | serve visione strategica”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano nazionale è una grande occasione per avviare un processo di crescita duratura per il Paese che esce da circa un quarto di secolo di crescita piuttosto scarsa o comunque modesta rispetto agli altri principali Paesi europei. La buona riuscita del Piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte e un dialogo aperto e costruttivo; richiede una strategia del Paese, unaper quello che sarà il Paese nel 2026, nel 2030 e possibilmente nei decenni successivi”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, nel suo intervento in Senato al termine del dibattito sulla relazione sul Pnrr, sottolineando che il Piano rappresenta “unaorganizzativa, soprattutto nella fase di attuazione. Dobbiamo completarlo e farne uno strumento di sviluppo e ridisegno ...