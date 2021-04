FA Cup 2020/2021, Southampton-Leicester si gioca con 4mila spettatori (Di giovedì 1 aprile 2021) Southampton-Leicester, semifinale di FA Cup 2020/2021, si giocherà con 4.000 spettatori allo stadio di Wembley. Tifosi né dei Saints né tantomeno delle Foxes, bensì residenti delle zone circostanti: ciò al fine di ridurre al minimo gli spostamenti. La partita sarà una sorta di test alla riapertura degli stadi in Inghilterra, dopo che le restrizioni dovute al Covid sono state allentate nei giorni scorsi in tutto il Regno Unito e lo faranno ulteriormente dal 17 maggio. Una possibile anticipazione di ciò che potrebbe accadere questa estate in vista degli Europei dato che sette partite, tra cui la finale dell’11 luglio, si giocheranno a Wembley. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021), semifinale di FA Cup, si giocherà con 4.000allo stadio di Wembley. Tifosi né dei Saints né tantomeno delle Foxes, bensì residenti delle zone circostanti: ciò al fine di ridurre al minimo gli spostamenti. La partita sarà una sorta di test alla riapertura degli stadi in Inghilterra, dopo che le restrizioni dovute al Covid sono state allentate nei giorni scorsi in tutto il Regno Unito e lo faranno ulteriormente dal 17 maggio. Una possibile anticipazione di ciò che potrebbe accadere questa estate in vista degli Europei dato che sette partite, tra cui la finale dell’11 luglio, si giocheranno a Wembley. SportFace.

