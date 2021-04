Euro 2020, Italia-Turchia con i tifosi? Assessore Sanità Lazio: “Sì con dovute precauzioni” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Italia-Turchia degli Europei con il pubblico sugli spalti? Con le dovute cautele e prudenze, un biglietto un tampone e il distanziamento, si può far attivare la manifestazione in sicurezza. Ma dovrà esprimere anche il Cts e il governo. Si può attuare la stessa modalità che c’è sui voli Roma-New York con un tampone prima della partenza“. Così l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora‘ su Rai Radio1 alla domanda sulla possibilità che la partita inaugurale di Euro 2020 in programma il prossimo 11 giugno a Roma, valida per la fase a gironi degli Europei di calcio, possa giocarsi con i tifosi presenti all’Olimpico. ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) “deglipei con il pubblico sugli spalti? Con lecautele e prudenze, un biglietto un tampone e il distanziamento, si può far attivare la manifestazione in sicurezza. Ma dovrà esprimere anche il Cts e il governo. Si può attuare la stessa modalità che c’è sui voli Roma-New York con un tampone prima della partenza“. Così l’alladella RegioneAlessio D’Amato ai microfoni della trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora‘ su Rai Radio1 alla domanda sulla possibilità che la partita inaugurale diin programma il prossimo 11 giugno a Roma, valida per la fase a gironi deglipei di calcio, possa giocarsi con ipresenti all’Olimpico. ...

carlosibilia : L'Italia torna in sella, 2020 da record: vendute 2 milioni di biciclette, soprattutto e-bike, per un fatturato da d… - Fprime86 : RT @CorSport: 'La #Uefa valuta l'idea di #Mancini sulle rose per l'Europeo' - CorSport : 'La #Uefa valuta l'idea di #Mancini sulle rose per l'Europeo' - lucabattanta : Per astrazeneca si pagavano i volontari 700 euro l’estate scorsa... - ComunicareDigit : @Digital_Day @Raiofficialnews La RAI trasmetterà Euro 2020 in 4K su Tivùsat: 27 partite alla massima qualità nazion… -