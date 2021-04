Daniela Martani: “Sono vegana, voglio più riso”: lite all’Isola dei Famosi 2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Daniela Martani, vegana, chiede una porzione in più di riso: scoppia la lite all’Isola dei Famosi 2021. Valentina Persia reagisce così. Scoppia la lite all’Isola dei Famosi 2021 durante la diretta con Ilary Blasi. La fame comincia a farsi sentire e i naufraghi litigano per una porzione in più di riso. A scatenare la discussione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 aprile 2021), chiede una porzione in più di: scoppia ladei. Valentina Persia reagisce così. Scoppia ladeidurante la diretta con Ilary Blasi. La fame comincia a farsi sentire e i naufraghi litigano per una porzione in più di. A scatenare la discussione L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomblog : Isola 2021 Daniela Martani litiga con tutti Mi discriminano ma Valentina Persia non perdona: E un problema tuo -… - swifttselena : In attesa di Daniela Martani che chiede a Ilary come sta la sua cagnolina - tempoweb : 'Conchiglioni o cog***oni?' #ivazanicchi fuori controllo La lite con la vegana #martani - d0ntcallhimbaby : RT @gggreatescape: «Detesti i vegani e i permalosi che sono le due parole che descrivono Daniela Martani». #isola #tommasozorzi https://t.… - lesbicista : RT @mariahsbubble: Daniela Martani quando ci regalerà il limone saffico con Elisa Isoardi in diretta nazionale: -