COVID Lazio – Il bollettino di oggi 1 aprile: Rt stabile a 0.98 (Di giovedì 1 aprile 2021) "Su oltre 37.000 test effettuati, di cui circa 20.000 antigenici, si registrano 1.838 casi positivi (+38 nelle ultime 24 ore), 33 i decessi (-5 rispetto alla giornata di ieri) e +1.808 i guariti". Questo è il bilancio odierno per l'emergenza COVID-19 nella Regione Lazio evidenziata dal bollettino pubblicato oggi. Domani sarà l'ultimo giorno di zona arancione, poi le vacanze di Pasqua in zona rossa, ma al momento la regione sembra reagire bene. Il commento di D'Amato L'Assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato ha così commentato i dati raccolti oggi, parlando anche della questione vaccini: "Aumentano i casi, mentre sono stabili i ricoveri e diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I ...

