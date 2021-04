Covid, come difendersi dalle multe (Di giovedì 1 aprile 2021) Max Del Papa ? Url redirect: https://www.nicolaporro.it/Covid-come-difendersi-dalle-multe/ C'è una raffica di multe Covid:ecco come difendersi davvero Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Max Del Papa ? Url redirect: https://www.nicolaporro.it// C'è una raffica di:eccodavvero

Advertising

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - LucaBurnout : RT @a_meluzzi: Covid, come difendersi dalle multe - Max Del Papa - veratto_A : RT @NicolaPorro: Sentenze, precedenti e trucchi per riprenderci da soli la libertà che non vogliono ridarci. Il vademecum di @DelpapaMax ??… -