Copasir | interesse nazionale o dei partiti? Appello a Fico e Casellati

(Di giovedì 1 aprile 2021) Settanta giorni. Più di due mesi. Da tanto dura la “sospensione” del, il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence italiana. Incappato in uno scontro fra forze politiche sulla nuova presidenza e composizione che impedisce di riprendere i lavori. I fatti sono ormai noti. Dal settembre del 2019 il comitato di Palazzo San Macuto è presieduto dal deputato della Lega Raffaele Volpi. La legge 124/2007 prevede che la presidenza del comitato, e metà dei suoi componenti, spettino a forze dell’opposizione, proprio in virtù della sua natura di garanzia. Fratelli d’Italia, unico gruppo di opposizione da quando è nato il governo Draghi, reclama la guida dell’organo, con l’attuale vicepresidente e senatore Adolfo Urso in lizza per la successione. I giuristi hanno espresso opinioni diverse. C’è chi richiama il precedente di Massimo D’Alema, rimasto presidente del ...