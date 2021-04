“Con lei c’è qualcosa”. Stefano De Martino, il gossip con la conduttrice Rai (fresca di separazione) (Di giovedì 1 aprile 2021) L’incredibile retroscena emerso nelle ultime ore sta già letteralmente facendo impazzire i fan. Stefano De Martino e Andrea Delogu avrebbero un’intesa tutta particolare, che da una bella amicizia potrebbe sfociare in qualcosa di ben più profondo. I due sono single, in pieno successo e propensi a intensificare il loro rapporto. A spiegare le dinamiche che legherebbero la rossa conduttrice radiofonica e lo showman è stato il settimanale Oggi. A garantire l’alchimia tra i loro caratteri ci hanno pensato i soliti esperti di intrighi sottesi del mondo dello spettacolo, che hanno affermato la possibilità che il loro affiatamento possa condurre ad altro. Stefano De Martino e Andrea Delogu, il gossip Resta da comprendere, per gli addetti ai lavori e per il ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 1 aprile 2021) L’incredibile retroscena emerso nelle ultime ore sta già letteralmente facendo impazzire i fan.Dee Andrea Delogu avrebbero un’intesa tutta particolare, che da una bella amicizia potrebbe sfociare indi ben più profondo. I due sono single, in pieno successo e propensi a intensificare il loro rapporto. A spiegare le dinamiche che legherebbero la rossaradiofonica e lo showman è stato il settimanale Oggi. A garantire l’alchimia tra i loro caratteri ci hanno pensato i soliti esperti di intrighi sottesi del mondo dello spettacolo, che hanno affermato la possibilità che il loro affiatamento possa condurre ad altro.Dee Andrea Delogu, ilResta da comprendere, per gli addetti ai lavori e per il ...

