Colore capelli biondi primavera 2021: addio schiariture, benvenuto Sculptoning (Di giovedì 1 aprile 2021) Sì, proprio per i capelli. Un nuovo concetto artistico, che rivoluziona i capelli biondi della primavera 2021 con lo Sculptoning. La tecnica firmata Tom Connell – Hair Art Director di Davines – ripensa interamente alla chioma, da considerare come un blocco di argilla da modellare. A mano libera e con diverse tonalità di biondo, per scolpire i volumi. Un'intuizione che potrebbe capovolgere il significato di schiariture e diventare il Colore di capelli perfetto per la primavera 2021. L'estetica è rilassata, prêt-à-porter, dallo spirito quasi vintage. E il merito è della tonalizzazione. Quando si tratta di capelli biondi, infatti, il tonalizzante è fondamentale per dare ...

