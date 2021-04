Carlo Nordio: "Per l’accesso in magistratura manca un esame, quello psichiatrico" (Di giovedì 1 aprile 2021) La scelta di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, di scrivere la prefazione al libro “Strage di Stato: Le verità nascoste della Covid-19” di Angelo Giorgianni, giudice di Corte d’Appello a Messina e del medico Pasquale Bacco, ha dato il via a una serie di polemiche. E ha fatto nascere alcuni interrogativi. Primo tra tutti: ”È opportuno che un magistrato così noto ed ascoltato metta il proprio nome, pur non aderendo esplicitamente alle tesi, ma legittimandole dentro quello che definisce ‘un quadro di plausibilità’, in calce alla prefazione di un libro che propugna teorie complottiste e negazioniste sul Covid?”. Gratteri ha prontamente precisato di essersi limitato a cogliere l’occasione per “lanciare l’allarme sulla pandemia come ennesima occasione di crescita e guadagno per le mafie”. Nessun dubbio sulle buone intenzioni, ma molti dubbi sull’enormità della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) La scelta di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, di scrivere la prefazione al libro “Strage di Stato: Le verità nascoste della Covid-19” di Angelo Giorgianni, giudice di Corte d’Appello a Messina e del medico Pasquale Bacco, ha dato il via a una serie di polemiche. E ha fatto nascere alcuni interrogativi. Primo tra tutti: ”È opportuno che un magistrato così noto ed ascoltato metta il proprio nome, pur non aderendo esplicitamente alle tesi, ma legittimandole dentroche definisce ‘un quadro di plausibilità’, in calce alla prefazione di un libro che propugna teorie complottiste e negazioniste sul Covid?”. Gratteri ha prontamente precisato di essersi limitato a cogliere l’occasione per “lanciare l’allarme sulla pandemia come ennesima occasione di crescita e guadagno per le mafie”. Nessun dubbio sulle buone intenzioni, ma molti dubbi sull’enormità della ...

