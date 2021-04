Assemblea M5s | Conte | ' Sono qui per rifondare e rigenerare il Movimento'

(Di giovedì 1 aprile 2021) 'Oggiqui anche perché dietro le sollecitazioni di tantissimi di voi e di Beppe Grillo ho accettato questa sfida:il5 stelle.qui per compiere una coraggiosa opera di ...

degli eletti.degli eletti del Movimento 5 stelle. L'ex premier Giuseppe Conte si rivolge alriconoscendone i meriti: "Abbiamo convissuto fianco a fianco. Abbiamo condiviso un'esperienza di governo, ...Lo ha detto l'ex premier Conte all'del. "Ho elaborato delle proposte su cui ci confronteremo dopo Pasqua e programmeremo una serie di incontri per raccogliere i vostri suggerimenti","..."Il Movimento ha scritto pagine importanti della più recente storia politica italiana - ha esordito Conte all'assemblea congiunta M5s -. Potete essere orgogliosi, mantenere lo sguardo fiero di chi ha ...Rifondare M5S, ma non attraverso un'operazione che sappia solo di "marketing" politico. Giuseppe Conte scende ufficialmente in campo. Lo fa parlando all'assemblea del Movimento.«Oggi sono qui con voi ...