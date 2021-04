Activision fa sospendere su Twitter un giornalista che ha condiviso dei leak su Call of Duty Warzone

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 1 aprile 2021) I responsabili distanno attualmente utilizzando tutti i mezzi possibili per tenere sotto controllo iin circolazione suof. Tra le altre cose, unsuè stato bloccato per un breve periodo perché l'editore ha segnalato una violazione del copyright. Nel dettaglio, si tratta di Andy Robinson, che ha riportato sul sito VGC il video trapelato per la nuova mappa dello sparatutto di Battle Royale. Oltre all'account del, è stato bloccato per un breve periodo anche il profilodella testata giornalistica per cui lavora. Tuttavia, entrambi i ban possono essere riattivati ??rapidamente dopo che le regole sul copyright disono state lette e ...