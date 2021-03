Vinales scalpita per Doha: 'Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico' (Di mercoledì 31 marzo 2021) ovviamente raggiante dopo la sua vittoria nel GP del Qatar , il primo del mondiale 2021 della MotoGP: Maverick Vinales, fresco sposo e presto papà, non nasconde di vivere un momento particolarmente ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) ovviamente raggiante dopo la sua vittoria nel GP del Qatar , il primo del mondiale 2021 della MotoGP: Maverick, fresco sposo e presto papà, non nasconde di vivere un momento particolarmente ...

Vinales scalpita per Doha: 'Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico'

Vinales scalpita per Doha: "Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico" La Gazzetta dello Sport Vinales scalpita per Doha: "Non vedo l'ora di correre: ho un feeling fantastico" "Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana - scalpita Vinales - perché è stato fantastico vincere la prima gara, ma ancor più importante per me è stato il feeling che ho avuto con la moto. È ...

"Non vedo l'ora che arrivi questo fine settimana -- perché è stato fantastico vincere la prima gara, ma ancor più importante per me è stato il feeling che ho avuto ..."