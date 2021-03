Torino a portata di smartphone: le migliori app per vivere la città (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con le nuove tecnologie mobili, vivere le nostre città è diventato molto più semplice e comodo, grazie a servizi che permettono di essere sempre aggiornati e di avere informazioni utili a portata di mano anche fuori casa. Ecco alcune delle proposte più interessanti per chi vive a Torino. I dispositivi mobili e la rivoluzione delle app Negli ultimi anni, le evoluzioni tecnologiche hanno letteralmente rivoluzionato la nostra quotidianità. Sfruttando smartphone e tablet, è infatti oggi possibile accedere a un ventaglio davvero infinito di proposte, che spaziano dai servizi di pubblica utilità all’intrattenimento e non è un caso che gran parte delle attività personali e professionali vengano svolte in larga misura proprio da mobile, come dimostra il successo di app dedicate, per esempio, allo ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Con le nuove tecnologie mobili,le nostreè diventato molto più semplice e comodo, grazie a servizi che permettono di essere sempre aggiornati e di avere informazioni utili adi mano anche fuori casa. Ecco alcune delle proposte più interessanti per chi vive a. I dispositivi mobili e la rivoluzione delle app Negli ultimi anni, le evoluzioni tecnologiche hanno letteralmente rivoluzionato la nostra quotidianità. Sfruttandoe tablet, è infatti oggi possibile accedere a un ventaglio davvero infinito di proposte, che spaziano dai servizi di pubblica utilità all’intrattenimento e non è un caso che gran parte delle attività personali e professionali vengano svolte in larga misura proprio da mobile, come dimostra il successo di app dedicate, per esempio, allo ...

Advertising

nuovasocieta : Torino a portata di smartphone: le migliori app per vivere la città - concertslove_ : @icavrsfalls @louisproudofme midnight memories assolutamente perchè è stato l’album che poi mi ha portata al concerto di torino ???? - TorinoNews24 : Torino - Anziana si perde e vaga di notte senza meta: soccorsa e portata a casa dalla Polizia... - AngeloPassa : A #Torino mille cantieri nel 2021: tutti i lavori in un'unica mappa online - tuttacolpade : @Aidaalconfine Anche a torino portata in carrozzina (92 anni invalida 100%) al centro sportivo adibito (in casa non… -