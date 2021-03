Terni | condannato a sette anni e due mesi il pusher che ha venduto la dose fatale a due adolescenti

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Aldo Maria Romboli aveva ceduto ai due studenti di 15 e 16parte del metadone ricevuto dal Serd, dov'era in cura. L'imputato era stato arrestato in seguito al decesso dei due ragazzi. La Procura aveva chiesto 12

Dopo tre ore di camera di consiglio, il gup di, Simona Tordelli, ha letto la sentenza per Aldo Maria Romboli , 41enne, una vita nel tunnel della droga, che aveva ceduto ai due studenti di 15 e ...Larbi Mohamed Khemiri, tunisino, la cui posizione è stata stralciata, è statoa 3 anni ... Sarà giudicato dal tribunale dianche Khan Shaid (pakistano). E' stato invece assolto , per ...Condannato a sette anni e due mesi dal gip di Terni Aldo Maria Romboli, il quarantunenne accusato della morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, i due adolescenti deceduti nel sonno nella notte t ...Flavio e Gianluca, 16 e 15 anni, morirono nel sonno dopo aver assunto metadone. Il pusher, che era in cura al Serd, è ora agli arresti domiciliari in comunità. Processo con rito abbreviato ...