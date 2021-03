Superbonus e bonus casa, slittano i termini per la comunicazione cessione del credito (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 per il Superbonus e di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 marzo 2021, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. A disposizione di contribuenti ed intermediari ci saranno 15 giorni di tempo in più per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Superbonus, proroga comunicazione cessione del credito al ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due settimane in più per consentire a contribuenti e intermediari l’invio delle comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020 per ile di eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 marzo 2021, il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, precedentemente fissato al 31 marzo, è infatti ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. A disposizione di contribuenti ed intermediari ci saranno 15 giorni di tempo in più per l’esercizio dell’opzione per ladele lo sconto in fattura., prorogadelal ...

