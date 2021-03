Sport in tv oggi (mercoledì 31 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuova giornata di ricca di eventi, in questo mercoledì 31 marzo. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwars door Vlaanderen, dove le emozioni non mancheranno di certo. In primo piano successivamente gli Sport di squadra con la SuperLega di Volley e la Serie A1 di pallavolo femminile, mentre di scena tanti match in Europa per il basket. La chiosa di giornata dedicata al tennis con Jannik Sinner impegnato nel Masters1000 di Miami e la Nazionale italiana di calcio che completerà il primo ciclo di incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Di seguito il programma completo: programma Sport IN TV (31 marzo) 9.00 NUOTO (Campionati italiani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuova giornata di ricca di, in questo31. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwars door Vlaanderen, dove le emozioni non mancheranno di certo. In primo piano successivamente glidi squadra con la SuperLega di Volley e la Serie A1 di pallavolo femminile, mentre di scena tanti match in Europa per il basket. La chiosa di giornata dedicata al tennis con Jannik Sinner impegnato nel Masters1000 di Miami e la Nazionale italiana di calcio che completerà il primo ciclo di incontri delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Di seguito ilIN TV (31) 9.00 NUOTO (Campionati italiani ...

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Juve, nuova offerta per Douglas Costa: 'Nuovo sondaggio oggi' ... ha parlato a Sky Sport del futuro del brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco: ' Douglas Costa ha un blasone , è un giocatore ambito. Oggi ho ricevuto un sondaggio dai Tigres in Messico,...

Inter, Tardelli: 'Mi piacerebbe vedere Barella alla Juve' 1 Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter, Marco Tardelli, spiega come a suo parere il centrocampista ... Chi può essere oggi un Pirlo che possa fare al caso della Juve? Non ne ...

Sport in tv oggi (martedì 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport Rassegna stampa, i titoli dei quotidiani in edicola oggi E’ sempre il Covid a monopolizzare le prime pagine dei quotidiani in edicola. La battaglia di Pasqua all’interno del governo Conte si è tradotta in nuove restrizioni ai viaggi e nell’obbligo di una mi ...

E’ il D-Day: l’Uefa oggi vuol vedere i soldi "Suning continuerà a garantire il supporto finanziario" la nota del club. Ma è arrivato il termine ultimo per pagare stipendi e acquisti ...

