Spagna, Luis Enrique chiuso in ascensore per un'ora: arriva in ritardo allo stadio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disavventura per il ct della Spagna, Luis Enrique . La squadra, impegnata stasera a Siviglia contro il Kosovo nelle qualificazioni mondiali, è arrivata allo stadio senza l'allenatore. Luis Enrique si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Disavventura per il ct della. La squadra, impegnata stasera a Siviglia contro il Kosovo nelle qualificazioni mondiali, ètasenza l'allenatore.si ...

