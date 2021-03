“Sono sconvolta” Aurora Ramazzotti | non è finita | è successo tutto dopo la denuncia E “fa più male del solito”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Momento da dimenticare per. Nei giorni scorsi l’influencer hato pubblicamente un fenomeno sociale che sta dilagando e che l’ha vista vittima. Purtroppo in strada è stata spesso bersaglio di complimenti di cattivo gusto da parte degli uomini, sopratse indossa una gonna o se si toglie la giacca sportiva per correre. Questo suo messaggio inviato ai follower era stato lanciato per evidenziare questo problema, ma si è rivelato incredibilmente un boomerang. La figlia di Erose Michelle Hunziker aveva spiegato su Instagram: “Voglio dirvi una cosa seria. Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora il fenomeno del Cat Calling? Appena mi metto una gonna o come in questo caso mi tolgo la giacca sportiva, mentre sto correndo perché fa un ca.. di caldo, devo sentire i ...