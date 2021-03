Rigamonti | raddoppio produzione in 5 anni Non esclude sbarco in Borsa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Tele) – Raddoppiare il fatturato nell’arco di cinqueinvestendo nella capacità produttiva ma anche attraverso nuove acquisizioni, di cui una entro fine anno. Senzare in futuro l’arrivo in, azienda valtellinese da seidi proprietà della multinazionale brasiliana Jbs, leader mondiale nelladi carne bovina e avicola, guarda oltre la bresaola che oggi rappresenta il core business dell’azienda di Montagna in Valtellina, con una quota del 34% a livello mondo. “Noi abbiamo un obiettivo molto chiaro: diventare nel tempo, anche in tempi brevi, leader di tutta la salumeria non solo di bovino, non solo stagionata, non solo ovviamente bresaola per tutto quello che riguarda prodotti di alta qualità a filiera certificata – ha detto ...