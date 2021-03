Recovery | Franco “Grande occasione | serve uno sforzo corale”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il piano nazionale di ripresa e resilienza “è un’di sviluppo molto importante per il nostro Paese”, e per questo “uno”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo in Aula alla Camera.“La strategia di politica economica deve includere anche i fondi strutturali europei, il fondo di sviluppo e coesione, oltre che naturalmente la legislazione ordinaria”, ha spiegato, che ha aggiunto: “Come giustamente sottolineato nella Relazione la definizione di una governance snella e ben definita a livello centrale e nelle autonomia territoriali è un nodo cruciale”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Così il ministro dell'Economia, Daniele Franco intervenendo in Aula alla Camera sul Recovery Plan. "Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà ..." Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha chiamato tutte le istituzioni a "uno sforzo corale" per la buona riuscita del Recovery Plan. Nella sua relazione alla Camera ha auspicato "un dialogo aperto e costruttivo" per affrontare la ... "Ogni euro speso dovrà essere rendicontato, sia esso a debito e sia non a debito", ha assicurato il ministro dell'economia Daniele Franco, intervenendo in aula alla Camera sul Recovery Plan.