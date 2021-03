Pasqua 2021, dal cibo allo stare insieme la ‘ricetta’ per feste serene (Di mercoledì 31 marzo 2021) È il secondo pranzo di Pasqua che gli italiani vivono senza poter festeggiare in libertà. E ci si consolerà con i piaceri della tavola tradizionale: uova, torte dolci e salate, colomba, cioccolato. Ma se l’obiettivo è anche quello di mantenere la linea, spiega la nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile del centro B-Woman per la salute della donna di Roma, serve una strategia. “Quello che rischiamo – dice – è che ci si rivolga al cibo per ‘dimenticare’, e i nostri organi siano costretti a gestire gli eccessi del pranzo di Pasqua andando incontro a lentezza digestiva, cefalea, pesantezza e gonfiore addominale”. Ecco allora qualche regola per una Pasqua piacevole ma anche ligia, guardando con fiducia all’estate e alla prova costume: in primis, verdure come ‘scudo’ delle abbuffate, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) È il secondo pranzo diche gli italiani vivono senza poterggiare in libertà. E ci si consolerà con i piaceri della tavola tradizionale: uova, torte dolci e salate, colomba, cioccolato. Ma se l’obiettivo è anche quello di mantenere la linea, spiega la nutrizionista Gemma Fabozzi, responsabile del centro B-Woman per la salute della donna di Roma, serve una strategia. “Quello che rischiamo – dice – è che ci si rivolga alper ‘dimenticare’, e i nostri organi siano costretti a gestire gli eccessi del pranzo diandando incontro a lentezza digestiva, cefalea, pesantezza e gonfiore addominale”. Eccora qualche regola per unapiacevole ma anche ligia, guardando con fiducia all’estate e alla prova costume: in primis, verdure come ‘scudo’ delle abbuffate, ...

