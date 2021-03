Ora è ufficiale: Kabobo ha avuto lo sconto di pena. Quanto deve scontare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Non più 28 ma 24 anni, con uno sconto di 4. Questo Quanto stabilito in seguito al riconteggio degli anni accumulati da varie sentenze di colpevolezza di Adam Kabobo. Nel maggio del 2013 uccise tre persone e ne ferì altre due Ridotta di quattro anni la pena inflitta ad Adam Kabobo, il 31enne di origini ghanesi che nel maggio del 2013 uccise a picconate tre persone, attentando alla vita di altre due, nel quartiere Niguarda di Milano. La condanna a 28 anni di carcere si riduce così a 24, in virtù della semiautomatica aritmetica dell'esecuzione delle pene. "Non è una novità, me lo aspettavo. Ero deluso prima e lo sono anche adesso", dice alla nostra redazione Andrea Masini, figlio di Ermanno Masini, il pensionato 64enne vittima della furia del ghanese. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Non più 28 ma 24 anni, con unodi 4. Questostabilito in seguito al riconteggio degli anni accumulati da varie sentenze di colpevolezza di Adam. Nel maggio del 2013 uccise tre persone e ne ferì altre due Ridotta di quattro anni lainflitta ad Adam, il 31enne di origini ghanesi che nel maggio del 2013 uccise a picconate tre persone, attentando alla vita di altre due, nel quartiere Niguarda di Milano. La condanna a 28 anni di carcere si riduce così a 24, in virtù della semiautomatica aritmetica dell'esecuzione delle pene. "Non è una novità, me lo aspettavo. Ero deluso prima e lo sono anche adesso", dice alla nostra redazione Andrea Masini, figlio di Ermanno Masini, il pensionato 64enne vittima della furia del ghanese. nodo ...

