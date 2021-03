Mobilità docenti 2021/22, trasferimenti all’interno del comune sul 100% dei posti ma niente punteggio per esigenze di famiglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Ministero ha pubblicato l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi di cattedra e/o ruolo per il personale docente, ATA, educativo per l'anno scolastico 2021/22. Per i docenti è possibile presentare domanda fino al 13 aprile. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Ministero ha pubblicato l'ordinanza relativa aie passaggi di cattedra e/o ruolo per il personale docente, ATA, educativo per l'anno scolastico/22. Per iè possibile presentare domanda fino al 13 aprile. L'articolo .

Advertising

scuolainforma : Mobilità 2021/22, Docenti Immobilizzati sull’Ordinanza Ministeriale (Intervista a Doriana D’Elia) - generacomplotti : RT @Roberto_Bosio: Blocco mobilità docenti 2021, sembra proprio una fake news - generacomplotti : RT @EdizioniAnicia: ?? ????R????Z????N?? #???????????? ?? .#News del 28 ?????????? ?????#Concorsi, in arrivo #decreto per sblocco procedure ????? #TFA #sostegno V… - MimmaVozza : RT @cislscuola: Mobilità, pubblicata l'ordinanza. Domande dal 29 marzo al 13/15 aprile per docenti e ATA @TecnicaScuola @orizzontescuola @… - Pietropatti80 : Domande mobilità docenti e ATA -