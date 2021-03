"Mammina, non ti ho mai dimenticato". Denise, sconvolgente appello in lacrime in tv della russa Olesya: ore decisive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il caso di Olesya Rostova fa irruzione a Pomeriggio 5. Si tratta della ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, la ragazza scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. Una vicenda su cui sta indagando Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli. Il punto è che al programma di Barbara D'Urso, nella puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, è stata proposta una lunga parte dell'intervista rilasciata dalla Rostova a Pomeriggio 5. Il tutto mentre cresce l'attesa: è davvero Denise Pipitone? La somiglianza tra le due ragazza, in effetti, è davvero spiccata. E parecchi snodi temporali della vicenda si intrecciano alla perfezione. Intervistata in un programma russo, Olesya ha affermato: "Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola. I nomadi mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il caso diRostova fa irruzione a Pomeriggio 5. Si trattaragazzache potrebbe esserePipitone, la ragazza scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo. Una vicenda su cui sta indagando Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli. Il punto è che al programma di Barbara D'Urso, nella puntata di oggi, mercoledì 31 marzo, è stata proposta una lunga parte dell'intervista rilasciata dalla Rostova a Pomeriggio 5. Il tutto mentre cresce l'attesa: è davveroPipitone? La somiglianza tra le due ragazza, in effetti, è davvero spiccata. E parecchi snodi temporalivicenda si intrecciano alla perfezione. Intervistata in un programma russo,ha affermato: "Già quando avevo cinque anni avevo capito che ero sola. I nomadi mi ...

