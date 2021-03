Lippi direttore tecnico della Juventus: suggestione o realtà? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno di Marcello Lippi alla Juventus nel ruolo di direttore tecnico per affiancare Pirlo nel suo progetto che fin qui si è rivelato al di sotto delle aspettative. Lippi direttore tecnico della Juventus? L’indiscrezione è stata lanciata dalla Gazzetta dello maSport, ma per ora pare trattarsi soltanto di una suggestione. Il Presidente Andrea Agnelli, comunque, si sarebbe convinto della necessità di affiancare all’attuale managment, rappresentato da Paratici e Nedved, tutta l’esperienza e personalità del ex ct azzurro campione del Mondonel 20?6, che proprio sulla panchina bianconera ha ottenuto i suoi maggiori successi vincendo cinque ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno di Marcelloallanel ruolo diper affiancare Pirlo nel suo progetto che fin qui si è rivelato al di sotto delle aspettative.? L’indiscrezione è stata lanciata dalla Gazzetta dello maSport, ma per ora pare trattarsi soltanto di una. Il Presidente Andrea Agnelli, comunque, si sarebbe convintonecessità di affiancare all’attuale managment, rappresentato da Paratici e Nedved, tutta l’esperienza e personalità del ex ct azzurro campione del Mondonel 20?6, che proprio sulla panchina bianconera ha ottenuto i suoi maggiori successi vincendo cinque ...

mirkonicolino : Secondo #Sortmediaset, Marcello #Lippi potrebbe essere il prossimo direttore dell'area tecnica alla #Juventus. Una… - gjoegl : Da giorni gira una clamorosa e stuzzicante indiscrezione: dopo 17 anni Marcello Lippi potrebbe ritornare alla Juve.… - yutomanga : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus: Marcello #Lippi può tornare, ma solo in veste di Direttore Tecnico ?? #CMITmercato - tex973 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus: Marcello #Lippi può tornare, ma solo in veste di Direttore Tecnico ?? #CMITmercato - LorenzoPuliga : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus: Marcello #Lippi può tornare, ma solo in veste di Direttore Tecnico ?? #CMITmercato -