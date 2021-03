La fidanzata prova a capire come funziona il calcio, Andrea Zenga la prende in giro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione nella Casa del Grande Fratello Vip. Al di là delle critiche mosse da chi non crede troppo nella loro storia, i due mostrano feeling sui social. Spesso si prendono in giro. Per esempio, il figlio dell'ex portiere dell'Inter Zenga scherza con lei perché non è molto ferrata con il calcio.Lei sta cominciando a simpatizzare per l'Inter. La squadra della famiglia Zenga. E sta cercando di capire meglio cosa succede in campo. Guarda anche con lui la Nazionale. Fa confusione tra azzurri e avversari, lui se la ride e condivide sui social gli sfottò. Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 31 marzo 2021)e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione nella Casa del Grande Fratello Vip. Al di là delle critiche mosse da chi non crede troppo nella loro storia, i due mostrano feeling sui social. Spesso si prendono in. Per esempio, il figlio dell'ex portiere dell'Interscherza con lei perché non è molto ferrata con il.Lei sta cominciando a simpatizzare per l'Inter. La squadra della famiglia. E sta cercando dimeglio cosa succede in campo. Guarda anche con lui la Nazionale. Fa confusione tra azzurri e avversari, lui se la ride e condivide sui social gli sfottò. Golssip.

Advertising

benedet15362368 : #prelemi ecco infatti anche qui dovevano essere insieme e invece ora ci sarà solo lui.. ecco la prova che non saran… - crawlingbacktus : #clubshowitalia riassunto room iconica di Tommaso : parla di cazzi, fa parlare spasimanti, fa parlare la Tata, sche… - ibbatta : Dilemma etico e morale che ha attanagliato me, @Cciemmee e @BornOnAPanda . Se PERSONA-X è fidanzata e PERSONA-Y, c… - MatteoUghe : @acidula_ @mc_ddonalds Personalmente non ci provo, però se fossi ad una festa o una serata e ci prova una fidanzata… - sucKstsukkidIcK : best friend not much best friend: *ci prova* *io che non so come dire che sono fidanzata* -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzata prova Amici 2021, Aka7even si ribella alla coach Anna Pettinelli: "Questa è pazza" ... Aka7even ha confessato alla fidanzata Martina Miliddi di non avere compreso le scelte della sua ... Non è che dice la schiero perché è uscita forte in prova e quindi sto sicura. No, lei l'ha fatto così. ...

Temptation Island 2021: quando inizia, casting coppie, conduttore ... Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ... basato sull'omonimo format statunitense, che consiste nel mettere alla prova l'amore e la solidità di ...

La fidanzata prova a capire come funziona il calcio, Andrea Zenga la prende in giro Golssip La fidanzata prova a capire come funziona il calcio, Andrea Zenga la prende in giro Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione nella Casa del Grande Fratello Vip. Al di là delle critiche mosse da chi non crede troppo nella loro storia, i due mostrano feeling ...

Samuele Barbetta è ancora fidanzato? Le vecchie foto che fanno sperare Quello che tutti si chiedono riguarda la vita privata del ballerino che ha sempre ammesso di essere fidanzato, ma questa ragazza esiste ancora? Nella scorsa puntata di Amici, proprio la padrona di cas ...

... Aka7even ha confessato allaMartina Miliddi di non avere compreso le scelte della sua ... Non è che dice la schiero perché è uscita forte ine quindi sto sicura. No, lei l'ha fatto così. ...... Paolo Brosio e la sua giovaneMaria Laura De Vitis, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ... basato sull'omonimo format statunitense, che consiste nel mettere allal'amore e la solidità di ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione nella Casa del Grande Fratello Vip. Al di là delle critiche mosse da chi non crede troppo nella loro storia, i due mostrano feeling ...Quello che tutti si chiedono riguarda la vita privata del ballerino che ha sempre ammesso di essere fidanzato, ma questa ragazza esiste ancora? Nella scorsa puntata di Amici, proprio la padrona di cas ...