First Playable | IIDEA annuncia la terza edizione

IIDEA, l'Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, annuncia la terza edizione dell'evento First Playable La terza edizione di First Playable è un evento "business to business" molto importante a livello nazionale e si svolgerà l'1 e 2 luglio prossimo in formato ibrido, digitale e fisico. Come sempre, sarà organizzato in collaborazione con Toscana Film Commission. First Playable: cosa aspettarsi dalla terza edizione La terza edizione di First Playable, dopo l'enorme successo delle scorse edizioni con numeri da record, prevede delle sessioni di pitching dove ...

