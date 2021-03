Europei Under 21, Italia ai quarti di finale: quando si gioca? Date e programma (Di mercoledì 31 marzo 2021) L‘Italia Under 21 ce l’ha fatta. La Nazionale di Nicolato è ai quarti di finale degli Europei Under 21 e ha superato indenne una fase a gironi con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Nonostante i tanti problemi disciplinari (cinque squalificati in tre partite), gli azzurrini volano al prossimo turno e possono continuare a coltivare il sogno della finalissima di Lubiana. I quarti di finale sono in programma lunedì 31 maggio mentre le semifinali si giocheranno giovedì 3 giugno. Domenica 6 giugno c’è la finale e l’Italia ha tanta voglia di raggiungerla. quarti di finale Lunedì 31 maggio Semifinali Giovedì 3 giugno finale Domenica 6 giugno SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) L‘21 ce l’ha fatta. La Nazionale di Nicolato è aididegli21 e ha superato indenne una fase a gironi con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia. Nonostante i tanti problemi disciplinari (cinque squalificati in tre partite), gli azzurrini volano al prossimo turno e possono continuare a coltivare il sogno della finalissima di Lubiana. Idisono inlunedì 31 maggio mentre le semifinali si giocheranno giovedì 3 giugno. Domenica 6 giugno c’è lae l’ha tanta voglia di raggiungerla.diLunedì 31 maggio Semifinali Giovedì 3 giugnoDomenica 6 giugno SportFace.

Advertising

SkySport : ITALIA-SLOVENIA 4-0 Risultato finale ? ? #Maggiore (10') ? #Raspadori (19') ? rig. #Cutrone (25') ? #Cutrone (50')… - Agenzia_Ansa : Europei Under 21: 4-0 alla Slovenia, azzurrini ai quarti #ANSA #italiaslovenia - SkySport : Italia-Slovenia Under 21, Nicolato: 'Orgoglioso per i quarti, ora ce la giocheremo' - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Europei Under 21: 4-0 alla Slovenia, azzurrini ai quarti #ANSA #italiaslovenia - UgoBaroni : RT @SkySport: Italia-Slovenia Under 21, Nicolato: 'Orgoglioso per i quarti, ora ce la giocheremo' -