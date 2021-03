Deadly Illusions: i tweet più esilaranti dei fan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 18 marzo Netflix ha rilasciato un nuovo film, Deadly Illusions. Si tratta di un thriller dai contorni psicologici che sembra particolarmente adatto a tutti coloro che prediligono questo genere. I protagonisti della pellicola diretta da Anna Elizabeth James sono Greer Grammar, Kristin Davis, Dermot Mulroney e Shanola Hampton. Le reazioni del pubblico che ha seguito il lungometraggio sono state piuttosto variegate. Gli utenti di Twitter si sono suddivisi tra quelli che hanno particolarmente apprezzato le scene osé, e quelli che invece hanno commentato con ironia altre situazioni piuttosto paradossali. Inoltre non è mancato chi simpaticamente ha lasciato intendere di non aver apprezzato la qualità della trama e nemmeno delle interpretazioni degli attori. Netflix marzo 2021: i migliori film del mese Vediamo dunque quali sono alcuni dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 18 marzo Netflix ha rilasciato un nuovo film,. Si tratta di un thriller dai contorni psicologici che sembra particolarmente adatto a tutti coloro che prediligono questo genere. I protagonisti della pellicola diretta da Anna Elizabeth James sono Greer Grammar, Kristin Davis, Dermot Mulroney e Shanola Hampton. Le reazioni del pubblico che ha seguito il lungometraggio sono state piuttosto variegate. Gli utenti di Twitter si sono suddivisi tra quelli che hanno particolarmente apprezzato le scene osé, e quelli che invece hanno commentato con ironia altre situazioni piuttosto paradossali. Inoltre non è mancato chi simpaticamente ha lasciato intendere di non aver apprezzato la qualità della trama e nemmeno delle interpretazioni degli attori. Netflix marzo 2021: i migliori film del mese Vediamo dunque quali sono alcuni dei ...

DaRealSlimSulis : Ho appena visto il peggior film di SEMPRE: Deadly Illusions (Netflix) Vi consiglio di guardarlo per apprezzarne la miseria ???? - SEMPITERNAHL : niente io c’ho provato a guardare deadly illusions ma 20 minutes in e i’ve had ENOUGH quando siete horny non dovres… -

Illusioni mortali (Deadly Illusions) - Un film di Anna Elizabeth James. Con Dermot Mulroney, Kristin Davis, Shanola Hampton, Greer Grammer, Lora Martinez - Cunningham. Thriller

Illusioni mortali, la recensione: su Netflix un thriller senza slancio che non colpisce
Conclusioni Concludiamo questa recensione di Deadly Illusions ribadendo, ancora una volta, quanto del film diretto da Anna Elizabeth James ci sia poco da salvare: la trama lacunosa e confusa

Illusioni Mortali, tutto sul nuovo thriller su Netflix - LetteraturaHorror.it LetteraturaHorror.it Poster Illusioni mortali Un film di Anna Elizabeth James con Dermot Mulroney, Kristin Davis, Shanola Hampton, Greer Grammer. Realtà e fantasia diventano una cosa sola.

Cast Illusioni mortali Un film di Anna Elizabeth James con Dermot Mulroney, Kristin Davis, Shanola Hampton, Greer Grammer. Realtà e fantasia diventano una cosa sola.

Illusioni mortali - Un film di Anna Elizabeth James. Con Dermot Mulroney, Kristin Davis, Shanola Hampton, Greer Grammer, Lora Martinez - Cunningham. Thriller
Conclusioni Concludiamo questa recensione di Deadly Illusions ribadendo, ancora una volta, quanto del film diretto da Anna Elizabeth James ci sia poco da salvare: la trama lacunosa e confusa