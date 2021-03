Daydreamer anticipazioni dal 5 al 9 aprile 2021, Can e Sanem vicini a baciarsi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le puntate di Daydreamer che vedrete da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021 mostrano che le creme e la campagna pubblicitaria che le riguarda, sta avvicinando sempre di più Can e Sanem. I due infatti sembrano destinati a far pace e a riprendere la loro storia dove si era interrotta. Ma alle loro spalle sta ancora tramando Yigit che prende una decisione per rovinare la nuova attività della Aydin e del Divit. Inoltre vedrete come Nihat si sentirà poco bene dopo la partenza della moglie Mevkibe, purtroppo necessaria. Ecco quello che succederà negli episodi di Daydreamer dal 5 al 9 aprile 2021 Lunedì 5 aprile 2021: Sanem si trova in automobile con Can e decide di rivelare al fotografo che spesso parla con una voce che sente ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le puntate diche vedrete da lunedì 5 a venerdì 9mostrano che le creme e la campagna pubblicitaria che le riguarda, sta avvicinando sempre di più Can e. I due infatti sembrano destinati a far pace e a riprendere la loro storia dove si era interrotta. Ma alle loro spalle sta ancora tramando Yigit che prende una decisione per rovinare la nuova attività della Aydin e del Divit. Inoltre vedrete come Nihat si sentirà poco bene dopo la partenza della moglie Mevkibe, purtroppo necessaria. Ecco quello che succederà negli episodi didal 5 al 9Lunedì 5si trova in automobile con Can e decide di rivelare al fotografo che spesso parla con una voce che sente ...

