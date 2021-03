Covid,in Abruzzo 314 contagi e 11 morti, scendono ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Aquila - Sono 314 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 4.864 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,46% dei campioni. Si registrano undici decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.136. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 691 di ieri ai 675 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 52: 13 in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Gli undici decessi, quattro dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 52 e 87 anni: 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 10.132 (-128): 607 pazienti (-15) sono ricoverati in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Aquila - Sono 314 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in. Sono emersi dall'analisi di 4.864 tamponi molecolari: è risultato positivo il 6,46% dei campioni. Si registrano undici decessi, che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.136. Continuano a scendere i, che passano dai 691 di ieri ai 675 di oggi. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 98 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 52: 13 in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Gli undici decessi, quattro dei quali relativi ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 52 e 87 anni: 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara. Gli attualmente positivi sono 10.132 (-128): 607 pazienti (-15) sono ricoverati in ...

Advertising

Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - abruzzoweb : COVID: 23.904 NUOVI CASI E 467 MORTI IN ITALIA, TASSO POSITIVITA’ AL 6.8 PER CENTO #abruzzo #abruzzoweb ROMA – Tor… - tvsei : Covid Abruzzo. Oggi 314 nuovi casi e 11 morti - - RitaC70 : Vaccino Covid Abruzzo, attivata piattaforma per caregiver - Vaccini Covid Abruzzo, attivata piattaforma per le mani… - abruzzoweb : #COVID: IN CORSO SPERIMENTAZIONE DI UN #VACCINO ITALIANO PER #GATTI | Ultime notizie di cronaca #Abruzzo - AbruzzoW… -