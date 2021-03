Covid: bozza dl, scuola in presenza fino a prima media, regioni non possono derogare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Senza possibilità per le regioni di derogare, optando per la didattica a distanza. E' quanto prevede la bozza del dl che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -inallaanche in zona rossa. Senza possibilità per ledi, optando per la didattica a distanza. E' quanto prevede ladel dl che a minuti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato insull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell'attività scolastica e didattica delladell'infanzia, dellaria e del primo anno di frequenza dellasecondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non ...

rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - repubblica : Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccin… - rtl1025 : ?? Obbligo vaccino 'gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la lo… - infoiteconomia : Dl covid, bozza: procedure semplificate per concorsi pubblici - FranceskoNew : RT @GiovaQuez: Bozza DL Covid. Dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia, del… -