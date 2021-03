Caso Camici, Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella voluntary disclosure (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, è iscritto al registro degli indagati per due nuovi reati nell’ambito del “Caso Camici“. Il governatore lombardo, già indagato per frode in pubbliche forniture per l’assegnazione di un bando sulla fornitura di Camici affidato senza gara all’azienda del cognato e della moglie, è al centro di accertamenti sulla voluntary disclosure. Fontana ha scudato 5,3 milioni di euro di due conti alle Bahamas aperti dalla madre, su cui la magistratura chiede accertamenti. Attilio Fontana indagato per autoriciclaggio La Procura di Milano ha chiesto una rogatoria in Svizzera per chiarire l’origine dei 5,3 milioni di euro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021), governatore della Regione Lombardia, è iscritto al registro degli indagati per due nuovi reati nell’ambito del ““. Il governatore lombardo, giàper frode in pubbliche forniture per l’assegnazione di un bando sulla fornitura diaffidato senza gara all’azienda del cognato e della moglie, è al centro di accertamenti sullaha scudato 5,3 milioni di euro di due conti alle Bahamas aperti dalla madre, su cui la magistratura chiede accertamenti.perLa Procura di Milano ha chiesto una rogatoria in Svizzera per chiarire l’origine dei 5,3 milioni di euro ...

