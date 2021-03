Borse europee prudenti. Piazza Affari corre sola

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) –taglia il traguardo di metà confermando la buona impostazione della prima parte della mattinata, mentre ledel Vecchio Continente restanoseguendo anche l’andamento cauto mostrato dai future statunitensi che anticipano una partenza debole per la borsa di Wall Street, più tardi. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.687 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 60,32 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%. Tra i listini europei poco mosso Francoforte, che mostra un +0,03%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,26%. Tentenna ...

