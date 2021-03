Volley, Playoff SuperLega: Monza-Perugia, secondo atto. Semifinale a una possibile svolta (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’avvincente battaglia nella gara-1 della Semifinale scudetto, Perugia e Monza sono pronte per fronteggiarsi nuovamente. Mercoledì 31 marzo (ore 18.00) le due squadre si affronteranno nella cruciale gara-2 di questa serie: i Block Devils, reduci dal soffertissimo successo per 3-2 di sabato scorso, vogliono espugnare la tana degli avversari e portarsi sul 2-0; i brianzoli, capaci di tenere testa alla grande favorita della vigilia, sperano di fare festa tra le mura amiche e impattare i conti. La contesa, al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre successi), è già a un punto di svolta determinante e il prossimo testa a testa sarà cruciale per comprendere i possibili sviluppi. Perugia, vincitrice della regular season e capace di eliminare Milano ai quarti di finale per 2-1, ha ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo l’avvincente battaglia nella gara-1 dellascudetto,sono pronte per fronteggiarsi nuovamente. Mercoledì 31 marzo (ore 18.00) le due squadre si affronteranno nella cruciale gara-2 di questa serie: i Block Devils, reduci dal soffertissimo successo per 3-2 di sabato scorso, vogliono espugnare la tana degli avversari e portarsi sul 2-0; i brianzoli, capaci di tenere testa alla grande favorita della vigilia, sperano di fare festa tra le mura amiche e impattare i conti. La contesa, al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre successi), è già a un punto dideterminante e il prossimo testa a testa sarà cruciale per comprendere i possibili sviluppi., vincitrice della regular season e capace di eliminare Milano ai quarti di finale per 2-1, ha ...

