Valeria Fabrizi | scuse sui social | “Sono addolorata” | cos’è successo

Advertising

fabiolastarza : Assurdo il fatto che qualche genio del digital Rai abbia pensato che l'intervista a Valeria Fabrizi a 'Da noi... a… - haengbokky : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - nnekaachapu : RT @casamacombo: Ho visto pure io il video vergognoso dove Valeria Fabrizi l'attrice, ospite di un programma TV; guardando una sua foto da… - ilColibriLGBT : Secondo voi cosa fa più orrore: il #razzismo spensierato di #ValeriaFabrizi, l'imperturbabilità assoluta di… - _smartius : ma abbiamo seriamente incolpato valeria fabrizi di razzismo? ma siamo seri? io basita dalla quantità di tempo libero perso per ste cose -

Ultime Notizie dalla rete : Valeria Fabrizi

Dopo l'ospitata in tv nel programma del sabato pomeriggio, Da Noi a ruota libera , condotto da Francesca Fialdini , l'attriceè finita al centro di svariate polemiche per l'utilizzo inappropriato della parola "neg*a " . L'interprete della fiction di successo Che Dio ci aiuti , dove veste i panni di Suor ...Giornata di gaffe ieri in tv e non solo in prima serata ma anche al pomeriggio dove Francesca Fialdini ha avuto modo di ospitarea Da noi a ruota libera affrontando così una gaffe che rischiava davvero di costarle molto cara. Ma cosa è successo di preciso? L'attrice ospite nel salotto di Rai1 per affrontare ...L’attrice Valeria Fabrizi si scusa sui social: “Sono addolorata”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo. Valeria Fabrizi, scuse sui social: cos’è successo (Fonte: I ...Valeria Fabrizi si scusa dopo la polemica nata in seguito alla sua ospitata nello show di Francesca Fialdini, dove ha utilizzato in maniera ...