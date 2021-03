Vaccini a chi è fuori Regione: con la nuova ordinanza basterà il domicilio (Di martedì 30 marzo 2021) Non servirà la residenza per farsi vaccinare nella Regione o Provincia autonoma in cui normalmente si lavora o si vive con continuità. Il commissario all'emergenza Figliuolo ha ribadito che il target ... Leggi su today (Di martedì 30 marzo 2021) Non servirà la residenza per farsi vaccinare nellao Provincia autonoma in cui normalmente si lavora o si vive con continuità. Il commissario all'emergenza Figliuolo ha ribadito che il target ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: chi sta uscendo vincente sui vaccini è la Gran Bretagna. Eppure, secondo tanti, con la Brexit sarebbe sta… - reportrai3 : Caos vaccini in Lombardia, chi sono i responsabili? Lo abbiamo provato a chiedere a Guido Bertolaso, consulente del… - fleinaudi : #Vaccini Chi l’avrebbe mai detto ?!? Noi, con una caterva di insulti ricevuti. Ma, va bene così. Anche questa è fat… - thewaterflea : RT @Corvonero75: Notare che per medici e infermieri che non vogliono vaccinarsi non tirano fuori la favola dei vaccini sicuri per convincer… - marco_heffler : @IaconiBiagio @rigthemall L'onere della prova spetta a chi fa le affermazioni. Se fai un video e affermi che questi… -