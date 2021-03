Suning tranquillizza l’Inter nonostante le perdite | “Non mancherà il supporto finanziario” La nota del club

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione è stato approvato il bilancio semestrale luglio/dicembre 2020 anche se in perdita causa pandemia. Tuttavia, l’elemento più importante, è la conferma diall’assoluto sostegno economico ealattraverso unaufficiale recapitata all’Ansa. Questo il testo: “FC Internazionale Milano – al termine del consiglio di amministrazione tenutosi questa mattina in modalità telematica – ha approvato la situazione economico patrimoniale semestrale consolidata per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2020, dalla quale si evince che il Gruppo ha conseguito una perdita di Euro 62,7 milioni, al confronto di una perdita di Euro 32,7 milioni ottenuta nello stesso periodo del precedente esercizio fiscale. Lesono quindi risultate contenute, ...