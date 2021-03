Salaì, chi era Gian Giacomo Caprotti: allievo prediletto di Leonardo (Di martedì 30 marzo 2021) Questa sera in onda la nuova puntata della fiction “Leonardo”, sulla vita del genio di Da Vinci. Cosa sappiamo su Gian Giacomo Caprotti detto Salaì? Ecco chi era. In onda stasera la nuova puntata della fiction su Leonardo di cui tutti stanno parlando. Prodotta dalla Rai, in onda sul primo canale, e con una solida e costosa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 30 marzo 2021) Questa sera in onda la nuova puntata della fiction “”, sulla vita del genio di Da Vinci. Cosa sappiamo sudetto? Ecco chi era. In onda stasera la nuova puntata della fiction sudi cui tutti stanno parlando. Prodotta dalla Rai, in onda sul primo canale, e con una solida e costosa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

theborgiasITA : RT @FinestreArte: Chiamato “Salaì” per via del suo carattere “ladro e bugiardo”, Gian Giacomo Caprotti fu comunque uno degli allievi più vi… - HankHC91 : RT @FinestreArte: Chiamato “Salaì” per via del suo carattere “ladro e bugiardo”, Gian Giacomo Caprotti fu comunque uno degli allievi più vi… - FinestreArte : Chiamato “Salaì” per via del suo carattere “ladro e bugiardo”, Gian Giacomo Caprotti fu comunque uno degli allievi… - Kweedado : @AntonellaColoru @PaoloFM chi è che fa il Salaì? -