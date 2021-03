Pharrell Williams lutto | “Mio cugino ucciso dalla polizia”

(Di martedì 30 marzo 2021) Il cantautoredenuncia il tragicoche ha colpito la sua famiglia: “Mio”. (screenshot video)Dramma per la star: il cantante ha rivelato sulla sua pagina Instagram che il suo giovane, Donovon, è statola scorsa settimana in Virginia. Stando a quanto si apprende, il giovane di 25 anni sarebbe statonel corso di un conflitto a fuoco con la. Secondo le forze dell’ordine, il giovane era armato, ma la famiglia non crede a questa ricostruzione dei fatti. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Roma, inseguimento dellafinisce in tragedia: morta ...

Advertising

vPone : RT @TParchives2021: Prima dei Minions, prima dei Daft Punk, prima dei cappelli da fesso, prima di essere riconosciuto anche da vostra zia P… - Iegnettoz : non il cappello alla pharrell Williams - dan_maze : RT @TParchives2021: Prima dei Minions, prima dei Daft Punk, prima dei cappelli da fesso, prima di essere riconosciuto anche da vostra zia P… - ccpensi : RT @TParchives2021: Prima dei Minions, prima dei Daft Punk, prima dei cappelli da fesso, prima di essere riconosciuto anche da vostra zia P… - RainbowItalia : #OraInOnda ? Uno Mas (Remix) ? N.O.R.E. Pharrell Williams, Miguel, Wiz Khalifa J Alvarez ? Su Radio Rainbow New Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Pharrell Williams

ViaggiNews.com

In pratica, è la canzone pop più clamorosa degli ultimi 10 anni tra quelle non cantate da. C'è comunque da dire che Colapesce e Dimartino hanno anche altro da offrire. La riedizione ...Purple Disco Machine, Sophie and the Giants - HYPNOTIZED- HAPPY Mark Ronson ft Bruno Mars - UPTOWN FUNK Queen - CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE Simply Red - THE RIGHT THING Anita ...Il cantautore Pharrell Williams denuncia il tragico lutto che ha colpito la sua famiglia: "Mio cugino ucciso dalla polizia".Il cantautore Pharrell Williams ha confermato che suo cugino è stato ucciso dalla polizia durante una delle sparatorie avvenuta a Virginia Beach nel corso dell’ultimo fine settimana. Il musicista ...