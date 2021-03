Pasqua 2021, viaggi all’estero per turismo: dove si può andare e regole (Di martedì 30 marzo 2021) La riapertura dei confini dei Paesi europei già lo scorso giugno ha consentito di fatto la ripresa dei viaggi all’estero, confermata anche dal Dpcm del 2 marzo firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La novità, o meglio, il chiarimento che rende ufficiale il via libera ai viaggi per Pasqua è la possibilità di partire anche da una zona rossa. Sembra un paradosso, considerato che nei giorni delle festività tutta Italia sarà zona rossa e saranno vietati gli spostamenti al di fuori dei Comuni, ma si consentirà di prendere un aereo per un altro Paese. Eppure è davvero così che stanno le cose. Gli spostamenti consentiti in zona rossa Durante i giorni del 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa e non saranno quindi consentiti spostamenti. Agli italiani è chiesto di rimanere in casa, anche se sarà possibile ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) La riapertura dei confini dei Paesi europei già lo scorso giugno ha consentito di fatto la ripresa dei, confermata anche dal Dpcm del 2 marzo firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La novità, o meglio, il chiarimento che rende ufficiale il via libera aiperè la possibilità di partire anche da una zona rossa. Sembra un paradosso, considerato che nei giorni delle festività tutta Italia sarà zona rossa e saranno vietati gli spostamenti al di fuori dei Comuni, ma si consentirà di prendere un aereo per un altro Paese. Eppure è davvero così che stanno le cose. Gli spostamenti consentiti in zona rossa Durante i giorni del 3, 4 e 5 aprile tutta Italia sarà zona rossa e non saranno quindi consentiti spostamenti. Agli italiani è chiesto di rimanere in casa, anche se sarà possibile ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Pasqua è in zona rossa ma si può andare all’estero. Federalberghi attacca: “Una presa in giro, così… - Agenzia_Ansa : Federalberghi, vacanze beffa per il turismo italiano a Pasqua. Gli operatori del settore sul piede di guerra: 'Assu… - LegaSalvini : ZANGRILLO SI SCHIERA DALLA PARTE DI #SALVINI: 'RIAPRIRE DOPO PASQUA? ASSOLUTAMENTE SÌ' - maggiomusicale : In occasione della #Pasqua, il concerto del maestro #ZubinMehta al #DuomoDiOrvieto sarà trasmesso da @RaiCultura su… - HabboFansites_ : RT @HabbolifeForum: » Immagini Aprile 2021: -