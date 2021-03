Oggi il decreto sulle chiusure di aprile, con un contentino a Salvini (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega la spunterà sulla carta in cambio di una piena retromarcia nella sostanza. Oggi il consiglio dei ministri licenzierà il nuovo decreto sulle chiusure, nel quale sarà inserito un passaggio, peraltro molto prudente, che andrà incontro alle richieste di Matteo Salvini che anche ieri mattina aveva insistito perché fosse messa nero su bianco la possibilità di allentare le restrizioni prima della fine di aprile in caso di miglioramento della situazione sanitaria. Perché «non si può stabilire il 30 marzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 30 marzo 2021) La Lega la spunterà sulla carta in cambio di una piena retromarcia nella sostanza.il consiglio dei ministri licenzierà il nuovo, nel quale sarà inserito un passaggio, peraltro molto prudente, che andrà incontro alle richieste di Matteoche anche ieri mattina aveva insistito perché fosse messa nero su bianco la possibilità di allentare le restrizioni prima della fine diin caso di miglioramento della situazione sanitaria. Perché «non si può stabilire il 30 marzo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

