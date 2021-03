“Marzo in pista”, a Saronno vittoria e primato personale per Juriy Micheletti nei 10.000 metri (Di martedì 30 marzo 2021) La stagione della marcia entra nel vivo e Juriy Micheletti sembra pronto per affrontarla da protagonista. L’allievo di Ruggero Sala si è infatti imposto nell’appuntamento di “Marzo in pista” in programma a Saronno conquistando la prova dei 10.000 metri. Nonostante due proposte di squalifica, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 è apparso particolarmente in palla fermando il cronometro in 41’47”86 e migliorando così di quindici secondi il proprio record sulla distanza. In grado di abbattere per la prima volta il muro dei quarantadue minuti, il 23enne in forza alla società cittadina ha avvicinato il record bergamasco firmando il quarto miglior tempo di sempre. Alle sue spalle secondo posto per Gabriele Gamba (Atletica Ricciardi Milano 1946) che, al rientro da un problema fisico e da ... Leggi su bergamonews (Di martedì 30 marzo 2021) La stagione della marcia entra nel vivo esembra pronto per affrontarla da protagonista. L’allievo di Ruggero Sala si è infatti imposto nell’appuntamento di “in” in programma aconquistando la prova dei 10.000. Nonostante due proposte di squalifica, il portacolori dell’Atletica Bergamo 1959 è apparso particolarmente in palla fermando il cronometro in 41’47”86 e migliorando così di quindici secondi il proprio record sulla distanza. In grado di abbattere per la prima volta il muro dei quarantadue minuti, il 23enne in forza alla società cittadina ha avvicinato il record bergamasco firmando il quarto miglior tempo di sempre. Alle sue spalle secondo posto per Gabriele Gamba (Atletica Ricciardi Milano 1946) che, al rientro da un problema fisico e da ...

