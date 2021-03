Inter, dopo Handanovic anche Vecino torna negativo (Di martedì 30 marzo 2021) Buone notizie in casa Inter, dopo Samir Handanovic anche Matias Vecino è tornato negativo al tampone. Il centrocampista torna, dunque, a disposizione di Antonio Conte per il proseguo del campionato. Lo comunica la società nerazzurra. Adesso dovrà fare la visita di idoneità prima di sperare nella convocazione per la trasferta di Bologna. Foto: Twitter ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Buone notizie in casaSamirMatiastoal tampone. Il centrocampista, dunque, a disposizione di Antonio Conte per il proseguo del campionato. Lo comunica la società nerazzurra. Adesso dovrà fare la visita di idoneità prima di sperare nella convocazione per la trasferta di Bologna. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

